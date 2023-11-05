Ферстаппен обновил свой рекорд по числу побед за сезон

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен , сегодня, 6 ноября, выигравший Гран-при Бразилии, установил очередное историческое достижение.

Победа в Сан-Паулу стала для 26-летнего голландца 17-й в сезоне. Таким образом, Ферстаппен обновил собственный же рекорд, который он установил в нынешнем году.