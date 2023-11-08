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Макс Ферстаппен выделил одного пилота после Гран-при Бразилии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после выступления на Гран-при Бразилии высказался о гонщике «Макларена» Ландо Норрисе. Ферстаппен победил в Сан-Паулу, а Норрис финишировал вторым, отстав от Макса на 8,277 секунды.

Ферстаппен выделил одного пилота после Гран-при Бразилии
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«Может быть, со стороны это выглядит совсем просто, но, как мне кажется, на протяжении большей части каждого отрезка Ландо соответствовал моему времени прохождения круга. В начале каждого отрезка мне определённо приходилось много концентрироваться, и я не мог позволить себе совершать ошибки», — приводит слова Ферстаппена YahoYahoo News.

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