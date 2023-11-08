Ферстаппен выделил одного пилота после Гран-при Бразилии

«Может быть, со стороны это выглядит совсем просто, но, как мне кажется, на протяжении большей части каждого отрезка Ландо соответствовал моему времени прохождения круга. В начале каждого отрезка мне определённо приходилось много концентрироваться, и я не мог позволить себе совершать ошибки», — приводит слова Ферстаппена YahoYahoo News.