Риккардо раскритиковал правила после Гран-при Бразилии

«Я думаю, что, во-первых, это выявило изъян в правилах. Мы не успели проехать ни одного гоночного круга, а после аварии и красных флагов нам, по сути, пришлось начинать гонку с кругом отставания. Сегодня мы с Оскаром стали жертвами этого.



Ладно, сегодня нас было двое, но, если 15 машин получили повреждения и вынуждены были делать то, что делали мы, будут ли они начинать гонку с 15 машинами, которые отстают на целый круг? Я так не думаю. Поэтому я думаю, что им нужно быть более непредвзятыми. Это было разочаровывающе», — приводит слова Риккардо RaceFans.