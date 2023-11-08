Гоночный инженер Ферстаппена: иногда Максу становится скучно во время гонок

«Порой возникает ощущение, что Максу становится скучно. Думаю, даже когда наше лидерство на трассе вырастает до 30 секунд, я всё равно буду стараться максимизировать всё и относиться ко всему серьёзно. Макс же как будто немного теряет интерес к происходящему. Он говорит мне: «Да ладно, Джей-Пи, расслабься хоть немного», — приводит слова Ламбьязе RaceFans.