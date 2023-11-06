Хорнер рассказал, как Цунода обматерил его, когда впервые сел за руль болида Формулы-1

«Мои дети обожают Юки. Когда он приехал в Великобританию учить английский язык и выступать за английскую команду, которая базировалась на окраинах Лондона, там была обстановка по типу художественного фильма «Большой куш» или любого типичного фильма Гая Ричи. И этот юный японец думал что некоторые маты — неотъемлемая часть английского языка.



А потом он попадает в машину Формулы-1 и на своём первом тесте он мне выдаёт: «Наконец-то мы с тобой увиделись, ####### (дурак. – Прим. «Чемпионата»)», и я такой: «Он сейчас серьёзно мне это сказал?» Знаете, это было очень забавно», — рассказал Хорнер в подкасте eff won with DRS.