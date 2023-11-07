Штайнер рассказал, почему ФИА обязана пересмотреть результаты Гран-при США

«Существует регламент. Посмотрим, какие действия предпримет ФИА после получения дополнительной информации. Я думаю, они должны принять меры, ведь в противном случае можно будет говорить, что установленные правила не соблюдаются. Таково моё мнение. Теперь в их распоряжении есть чёткие доказательства.



Честно говоря, я и сам не большой поклонник наказаний за нарушение границ трассы. Но если есть таковы правила, то мы должны их уважать. Это скорее принцип, чем наказание. Я не думаю, что штраф повлияет на наши позиции. Но, в конце концов, нам просто нужно действовать по правилам. Мы не можем иногда их соблюдать, а иногда – нет», — приводит слова Штайнера Motorsport.