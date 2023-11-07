Шарль Леклер поставил условие «Феррари» в вопросе продления контракта

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ведёт переговоры о продлении контракта с командой, но хочет гарантий на будущее. Об этом информирует Corriere della Sera. Нынешнее соглашение Шарля со «Скудерией» рассчитано до конца 2024 года.

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По сведениям источника, Леклер хочет иметь в распоряжении машину, на которой сможет бороться за титул чемпиона мира.