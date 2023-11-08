Мик Шумахер сделал категоричное заявление по поводу своей карьеры
Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер рассказал, что не планирует переходить в Формулу-Е.
Напомним, Шумахер покинул «Хаас», боевым пилотом которого являлся, после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В середине декабря прошлого года «Феррари» и Мик приняли обоюдное решение не продлевать сотрудничество, проработав вместе четыре года. Шумахер был частью Академии гонщиков «Феррари».
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