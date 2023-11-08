Ферстаппен появится на обложке журнала Time

Трёхкратный чемпион мира и пилот команды «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен появится на обложке ноябрьского выпуска легендарного издания Time.

Напомним, в нынешнем сезоне Ферстаппен повторил достижение годичной давности, досрочно выиграв чемпионат. 26-летний голландец также установил несколько рекордов, став первым гонщиком в истории «королевских гонок», выигравшим 17 этапов за сезон, а также выигравшим десять Гран-при подряд.