Макс Ферстаппен появится на обложке журнала Time
Трёхкратный чемпион мира и пилот команды «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен появится на обложке ноябрьского выпуска легендарного издания Time.
Напомним, в нынешнем сезоне Ферстаппен повторил достижение годичной давности, досрочно выиграв чемпионат. 26-летний голландец также установил несколько рекордов, став первым гонщиком в истории «королевских гонок», выигравшим 17 этапов за сезон, а также выигравшим десять Гран-при подряд.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 524 очка.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 258.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 226.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 198.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 195.
6. Карлос Сайнс («Феррари») — 192.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 170.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 156.
9. Оскар Пиастри («Макларен») — 87.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 63.