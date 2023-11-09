ФИА отклонила протест «Хааса» о пересмотре итогов Гран-при США

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение отклонить протест американской команды «Хаас» на итоги Гран-при США Формулы-1. В ФИА посчитали, что гоночный коллектив из США не смог предоставить каких-либо новых доказательств, которые не были бы доступны судьям во время гонки.

Напомним, в своём запросе «Хаас» заявил, что стюарды Гран-при США рассмотрели далеко не все случаи нарушения пилотами границ трассы и, соответственно, не наложили на них все необходимые штрафы. В случае, если бы запрос американской команды был удовлетворён, её пилот Нико Хюлькенберг мог бы подняться выше 11-го места и войти в очковую зону.