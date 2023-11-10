Хорнер рассказал, в чем главная проблема «Феррари»

«Думаю, что самая большая проблема «Феррари» в том, что это национальная команда. Ей нужно вновь стать гоночной командой. Это итальянская организация, и в ней, вероятно, слишком много людей на управляющих должностях. Каждый вносит свой вклад и имеет право голоса.



Если посмотреть со стороны, одной из наших сильных сторон является то, что мы действуем быстро, принимаем решения и придерживаемся их. И если мы принимаем неверное решение, то меняем его.



Считаю, что медиа имеют огромное влияние на то, что там происходит. Так что находиться в «Феррари» — это большое давление», — сказал Хорнер в подкасте Eff Won with DRS.