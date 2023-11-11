Mercedes-AMG запретил сотрудникам посещать казино в Лас-Вегасе

В ноябре 2023 года Формула 1 вернётся в Лас-Вегас впервые с 80-х. Гонка пройдёт на городской трассе в районе Лас-Вегас-Стрип, всемирно известном игровом и туристическом центре, где находятся развлекательный комплекс «Сизарс-пэлас», отель-казино «Белладжио» и другие достопримечательности. Команды чемпионата мира активно готовятся к уик-энду, причём в весьма необычном ключе.

© autosport.com.ru

Глава заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Тото Вольф, вместе со своим коллегой из Aston Martin Майком Краком, выразил опасение относительно сложностей с логистикой. Лас-Вегас сам по себе достаточно сложный для разъездов город, а с учётом перекрытия улиц для гонки две команды ожидают проблем с поездками из отелей на трассу.