Хорнер дал совет Пересу, как повысить эффективность

«Когда вы смотрите на данные о том, что делает Макс, вы можете получить их только в том случае, если посмотрите на такую гонку, какая была в Японии. Самый первый круг, который Макс проезжает, оказывается на две секунды быстрее, чем у остальных. И ты смотришь на эти данные и думаешь: «Как он это сделал?». И такое случается очень часто.



Проблема в том, что Перес пытается сравнивать себя с Максом, и все, что ему нужно сделать, это забыть о Максе. Ему нужно просто сосредоточиться на себе, даже не смотреть на его данные. Просто сосредоточься на том, чтобы быть лучшим, на что ты способен. Как мы видели ранее в этом году, иногда этого может быть достаточно», – сказал Хорнер в интервью Eff One.