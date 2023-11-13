«Альпин» представила специальную ливрею к Гран-при Лас-Вегаса

«Мы очень рады представить это уникальное сотрудничество с культовым брендом Palace вместе с нашим партнером Kappa. Для «Альпин» это первый опыт работы над таким совместным проектом, в котором современная мода так идеально сочетается со спортивными брендами. Творческий процесс и обмен мнениями в течение последних нескольких месяцев были невероятными, и мы с большой гордостью представляем уникальную ливрею для A523, вдохновленную пустыней, которая окружает Лас-Вегас. В этот уикенд команда также с гордостью наденет комплект одежды команды Palace Kappa for Alpine», — сказал вице-президент «Альпин» по спонсорству, партнерству и коммуникациям Дэвид Джендри.