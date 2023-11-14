Алонсо раскрыл, что собирается делать в автоспорте после ухода из "Формулы-1"

«Когда карьера в Формуле-1 закончится, я бы хотел вернуться на «Дакар». Попытка выиграть ралли «Дакар» стала бы чёткой целью в моей карьере. Это сделало бы меня счастливым и, как мне кажется, оставило бы почти беспрецедентное наследие», — приводит слова Алонсо GQ España.