Ферстаппен сравнил нынешние болиды с предыдущими поколениями

«Я думаю, что они стали немного лучше. Если посмотреть на 2020 и 2021 годы, то, когда мы ехали следом, машины были действительно неуправляемыми.



Но вот вес машины до сих пор вызывает у меня некоторое беспокойство. Также и общая жёсткость болида. Тем не менее эти машины гораздо больше подходят для гонок», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.