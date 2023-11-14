Леклер рассказал, что собирается делать в Лас-Вегасе в случае победы на Гран-при

Пилот «Феррари» Шарль Леклер вместе с товарищем по команде Карлосом Сайнсом высказался о предстоящем участии в Гран-при Лас-Вегаса. Он пройдёт с 17 по 19 ноября.

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Леклер: Карлос, ты был в Лас-Вегасе?

Сайнс: нет, ещё не был.

Леклер: а я был. Вместе с Даниэлем Риккардо. Мы устроили сумасшедшую вечеринку, с которой осталось много тёплых воспоминаний.

Сайнс: если кто-то из нас выиграет, как будем праздновать?

Леклер: как я и сказал – устроим вечеринку. В Лас-Вегасе для этого много вариантов.

После ответа Шарля Карлос предложил сходить в казино, на что Леклер заявил: «Да, может быть».