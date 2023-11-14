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Боттас выпустил календарь со своими фото в жанре ню для сбора средств на борьбу с раком простаты

Гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас объявил о выпуске календаря на 2024 год со своими фото в жанре ню.

Гонщик "Формулы-1" выпустил календарь со своими фото в жанре ню
© globallookpress.com

Проект получил название Bottass 2024 – от фамилии пилота и английского слова ass – задница.

Календари продаются за 19,9 евро. Пять евро от каждой сделки пойдут на исследования рака простаты в рамках ежегодной благотворительной акции Movember.

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