Гонщик "Формулы-1" выпустил календарь со своими фото в жанре ню

Боттас выпустил календарь со своими фото в жанре ню для сбора средств на борьбу с раком простаты
Гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас объявил о выпуске календаря на 2024 год со своими фото в жанре ню.
Проект получил название Bottass 2024 – от фамилии пилота и английского слова ass – задница.
Календари продаются за 19,9 евро. Пять евро от каждой сделки пойдут на исследования рака простаты в рамках ежегодной благотворительной акции Movember.
«Абаскаль – пример для меня, он многого добился, не будучи звездой футбола. Тем из нас, кто не был топ-футболистом, намного тяжелее на тренерском пути». Тренер «Родины» Артига о Гильермо
Боттас выпустил календарь со своими фото в жанре ню для сбора средств на борьбу с раком простаты
Романцев о детском футболе: «Мы ни хрена не делаем. Своих пацанов гнобим. Прослойка 15-16-летних пропадает. Вроде хорошие, выигрывают чемпионаты Европы – но где они?»