Фернандо Алонсо — мужчина года по версии испанского GQ

Двукратный чемпион Формулы-1, испанский пилот команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо был признан мужчиной года по версии испанского издания GQ.

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Алонсо сейчас 41 год. Оба титула в «Королевских гонках» он выигрывал вместе с «Рено». С 2010 по 2014 год, выступая за «Феррари», испанец трижды становился вице-чемпионом Формулы-1.