Появились первые изображения машины "Формулы-1" 2026 года

Авторитетный немецкий портал Auto Motor und Sport представил эксклюзивные рендеры, позволяющие оценить, как будут выглядеть машины Формулы 1 в 2026 году, когда изменится технический регламент.

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Изменение аэродинамики в основном связано с тем, что с 2026-го автомобили Ф1 будут на 50% работать на электромоторе. Батарея будет выдавать 475 л.с. Чтобы рекуперировать энергию максимально быстро и надежно перед командами стоит задача сделать шасси меньше по габаритам, легче и, прежде всего, эффективнее.

С целью уменьшения сопротивления воздуха машина станут меньше в ширине – с 200 до 190 см. Колесная база будет уменьшена на 20 см, а вес машины снизится на 20-30 кг. При этом колесные диски уменьшатся с 18 до 16 дюймов.

За счет уменьшения эффекта «смыва» и использования активной аэродинамики – изменяемый угол атаки переднего и заднего крыльев – должно сократиться количество «грязного» воздуха от машины, что должно облегчить обгоны.

«Ожидалось, что машины Ф1 в 2026-м станут медленнее на три-четыре секунды на круге. Но последние симуляции показывают, что увеличение времени прохождения круга будет незначительным», – пишет AMuS.

Auto Motor und Sport

Auto Motor und Sport

Auto Motor und Sport

Auto Motor und Sport