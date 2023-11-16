Льюис Хэмилтон появится в игре Fortnite вместе со своей собакой Роско

Разработчики популярной компьютерной игры Fortnite объявили о начале творческого сотрудничества с семикратным чемпионом Формулы-1 пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Помимо британского гонщика, в игре также появится его домашний питомец — собака-бульдог Роско.

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В новом трейлере Fortnite были показаны кадры с настоящим Льюисом Хэмилтоном, который, минуя зеркальную комнату, оказывается в костюме и перемещается в мир «королевской битвы». Особый скин можно будет приобрести в игре начиная с 4:00 мск 18 ноября.