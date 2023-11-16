Норрис и Боттас показали шлемы, в которых выступят на Гран-при Лас-Вегаса

На ближайших выходных, с 17 по 19 ноября, в Лас-Вегасе пройдёт очередной этап Формулы-1 сезона-2023. Многие пилоты, в том числе Ландо Норрис из «Макларена» и Валттери Боттас из «Альфа Ромео», решили подготовить к особому этапу специальный дизайн гоночных шлемов.

Шлем британца Норриса, который в этом сезоне смог семь раз подняться на подиум, будет украшать змея, обвивающая всю поверхность головного убора.

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В свою очередь, Боттас решил использовать более понятный в контексте Лас-Вегаса шлем: на нём изображены достопримечательности Лас-Вегаса, а 77-й номер Боттаса выполнен в виде шаров для пула. Отметим, что «Альфа Ромео» также представила специальный дизайн болида для предстоящей гонки.

Соцсети

Соцсети