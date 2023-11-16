Хэмилтон поддержал Гран-при Лас-Вегаса на фоне недовольства гонщиков Ф-1

«Что ж, спорт продолжает развиваться. В конечном счете, это бизнес, и я думаю, что вы по-прежнему будете видеть здесь хорошие гонки.



Просто это такая большая страна. Я думаю, что для того, чтобы по-настоящему завоевать этот рынок и привлечь сюда аудиторию, нам нужно было провести как минимум две гонки, одной было недостаточно. Это один из самых знаковых и уникальных городов, которые здесь есть, и это большое шоу, несомненно.



Возможно, трасса будет хорошей, возможно, плохой. На симуляторе она была так себе. Это, конечно, не Сильверстоун, но я думаю, что не стоит осуждать её, пока не попробуешь.



Я слышал, что многие жалуются на то, что Стефано и Liberty работают в этом направлении, но я считаю, что они делают потрясающую работу. Спорт растет, и он будет расти еще больше», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.