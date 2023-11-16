MotoGP намерена замедлить мотоциклы в 2027 году

Организаторы чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам в классе MotoGP рассматривают возможность уменьшения объёма двигателей мотоциклов в 2027 году, когда в силу вступит новый технический регламент. Устроители первенства обеспокоены ростом скоростей и снижением безопасности гонок.

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Ключевым решением, которое планируется внедрить, являются моторы меньшего рабочего объёма — с текущего литра их планируется уменьшить до 850 кубических сантиметров. При этом пока этот шаг окончательно не утверждён и рассматриваются другие варианты снижения мощности моторов за счёт доработки существующих агрегатов, сообщает Autosport.

Кроме того, изменения могут коснуться аэродинамики, чтобы запретить развитые элементы, позволяющие увеличить прижимную скорость, а также системы регулирования дорожного просвета в подвеске. Все предполагаемые реформы будут обсуждаться на встрече участвующих в MotoGP производителей по окончании сезона-2023.