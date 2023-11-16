MotoGP намерена замедлить мотоциклы в 2027 году
Организаторы чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам в классе MotoGP рассматривают возможность уменьшения объёма двигателей мотоциклов в 2027 году, когда в силу вступит новый технический регламент. Устроители первенства обеспокоены ростом скоростей и снижением безопасности гонок.
Ключевым решением, которое планируется внедрить, являются моторы меньшего рабочего объёма — с текущего литра их планируется уменьшить до 850 кубических сантиметров. При этом пока этот шаг окончательно не утверждён и рассматриваются другие варианты снижения мощности моторов за счёт доработки существующих агрегатов, сообщает Autosport.
Кроме того, изменения могут коснуться аэродинамики, чтобы запретить развитые элементы, позволяющие увеличить прижимную скорость, а также системы регулирования дорожного просвета в подвеске. Все предполагаемые реформы будут обсуждаться на встрече участвующих в MotoGP производителей по окончании сезона-2023.
Переход с двигателей объёмом 1000 куб.см на двигатели объемом 850 куб.см, если он будет подтверждён, станет четвёртым в истории серии — с двухтактных двигателей объёмом 500 куб.см к четырёхтактным двигателям объёмом 990 куб.см с началом эры MotoGP в 2002 году, в 2007 году объём двигателей уменьшился до 800 куб.см, а в 2012 году вернулся к 1000 куб.см. 850-кубовые моторы приблизят MotoGP к Moto2, в котором все участники используют единый двигатель Triumph объёмом 750 куб.см, хотя ключевая разница между этими двумя категориями по-прежнему будет заключаться в более сложной электронике в премьер-классе.