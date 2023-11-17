Первая тренировка Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1" сорвана

Первая тренировка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 была остановлена вскоре после начала и в итоге отменена. Причиной остановки тренировки стал неплотно закрытый канализационный люк на одной из прямой трассы. Люк сильно повредил машины французского пилота Эстебана Окона («Альпин»), а также представителя «Феррари» Карлоса Сайнса. После этого гоночная дирекция не могла гарантировать безопасность трассы и потребовала повторной её инспекции.

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Сегодня, 17 ноября, состоится вторая тренировка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, которая начнётся в 11:00 мск.