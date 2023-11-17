Хорнер предложил изменения в расписании Гран-при Лас-Вегаса

«Они должны всё проверить, чтобы удостовериться, что всё безопасно. Нынешние машины создают столь высокую скорость, находясь близко к дорожному покрытию, так что мы должны удостовериться, что всё безопасно. Нужно быть гибкими. Досадно за болельщиков, которые пришли посмотреть на машины на трассе, но безопасность всегда прежде всего.



Надеюсь, пауза продлится не слишком долго. Нам следует увеличить продолжительность заездов — возможно, в третьей практике, ну или как-то так. Думаю, организаторы разберутся», — сказал Хонрнер в интервью Sky Sports.