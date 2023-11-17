ФИА прояснила решение относительно замены элементов на болиде Сайнса

«Учитывая отчёт технического делегата ФИА, согласно которому детали на болиде Сайнса были повреждены из-за воздействия постороннего объекта, учитывая заявку участника, просившего опустить правило штрафа и учитывая позицию представителей команды, директор департамента ФИА по одноместным автомобилям изучил видеодоказательства и заявку команды и определение стюардов о том, что повреждения были вызваны необычными непредвиденным обстоятельствами, постановил, что правила должны быть исполнены так, как указано изначально.



Хотя стюарды и решили, что правила могут быть опущены в таких обстоятельствах, нет директив, позволяющих сделать этого. Участникам напомнили, что они могут подать апелляцию в отведённые сроки. Решение стюардов было принято независимо от ФИА и основано исключительно на релевантных правилах, руководствах и доказательствах», — сообщается на официальном сайте ФИА.