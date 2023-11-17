ФИА прояснила решение относительно замены элементов на болиде Сайнса — пилота оштрафуют

Сегодня, 17 ноября, на городской трассе в Лас-Вегасе начался очередной этап сезона-2023. На первой свободной практике произошёл инцидент, связанный с посторонним предметом, вследствии которого Карлос Сайнс из «Феррари» повредил свой болид. Известно, что ему придётся заменить некоторые элементы машины.

ФИА прояснила решение относительно замены элементов на болиде Сайнса
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«Учитывая отчёт технического делегата ФИА, согласно которому детали на болиде Сайнса были повреждены из-за воздействия постороннего объекта, учитывая заявку участника, просившего опустить правило штрафа и учитывая позицию представителей команды, директор департамента ФИА по одноместным автомобилям изучил видеодоказательства и заявку команды и определение стюардов о том, что повреждения были вызваны необычными непредвиденным обстоятельствами, постановил, что правила должны быть исполнены так, как указано изначально.

Хотя стюарды и решили, что правила могут быть опущены в таких обстоятельствах, нет директив, позволяющих сделать этого. Участникам напомнили, что они могут подать апелляцию в отведённые сроки. Решение стюардов было принято независимо от ФИА и основано исключительно на релевантных правилах, руководствах и доказательствах», — сообщается на официальном сайте ФИА.

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