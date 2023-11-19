Алонсо оценил своё выступление на Гран-при Лас-Вегаса

«Я рад завершить уикенд с очками, особенно учитывая то, что меня развернуло на старте гонки в первом повороте.



Мы по максимуму воспользовались сейфти-каром и отыграли несколько позиций. В целом же, как по мне, гонка получилась интересной, было несколько отличных сражений на трассе. Сцепление было низким, и нам всем нужно многому научиться для выступления в Лас-Вегасе в следующем году. Мы отправляемся в Абу-Даби, и мы отдадим всё в борьбе за четвёртое место в Кубке конструкторов», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».