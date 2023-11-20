Отец Ферстаппена раскритиковал его слова о Лас-Вегасе

«Он может говорить кое-какие вещи, но в данном случае нужно быть более деликатным. Я прямо сказал эму об этом. Иногда нужно это делать.



Думаю, он также устаёт от большого числа людей. Но Макс любит гонки, и вы могли в этом убедиться. Я понимаю его, но нельзя, не глядя, пинать всё подряд», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.