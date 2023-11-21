Отец Ферстаппена рассказал, что нужно изменить в Гран-при Лас-Вегаса

«О чём я сожалею, так это о том, что мы сейчас здесь. Холодно, на нас толстое пальто, и все сеансы заканчиваются слишком поздно. По моему мнению, организаторам нужно изменить время. Конечно, картинка впечатляющая. И в конце концов, гонка получилась просто великолепной», — приводит слова Йоса De Telegraaf.