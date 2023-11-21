В «Альфа Таури» высказались о смене названия

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» в скором времени получит новое название. Пока неизвестно, каким оно будет. Говорится, что команда откажется от нынешнего названия модного бренда одежды, принадлежащего «Ред Булл». По слухам, новым именем может стать Racing Bulls.