Источник сообщил подробности разработки машины Red Bull 2024 года
Команда Red Bull Racing приступила к строительству новой машины ещё летом, сообщил журналист Car and Driver Димитрис Бизас со ссылкой на свои источники.
«Red Bull начала разработку новой машины ещё летом, несмотря на штраф за нарушение лимита бюджетов в виде ограничения работы в аэротрубе и на CFD.
RB20 станет усовершенствованной версией машины нынешнего года, но будет отличаться от своей предшественницы в тех аспектах, где, по мнению команды, можно добиться улучшения.
Судя по первым результатам на симуляторе, главным преимуществом Red Bull в следующем году снова станет высокая максимальная скорость», – написал Бизас в соцсетях.
На Гран При Лас-Вегаса в прошлые выходные Red Bull Racing установила рекорд – 20 побед в одном сезоне.