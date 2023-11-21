Источник сообщил подробности разработки машины Red Bull 2024 года

«Red Bull начала разработку новой машины ещё летом, несмотря на штраф за нарушение лимита бюджетов в виде ограничения работы в аэротрубе и на CFD.



RB20 станет усовершенствованной версией машины нынешнего года, но будет отличаться от своей предшественницы в тех аспектах, где, по мнению команды, можно добиться улучшения.



Судя по первым результатам на симуляторе, главным преимуществом Red Bull в следующем году снова станет высокая максимальная скорость», – написал Бизас в соцсетях.