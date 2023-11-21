Кубица объяснил, почему ставит Алонсо выше Ферстаппена и Хэмилтона

«По моему мнению, Алонсо на неконкурентоспособной машине окажется сильнее всех», — приводит слова Кубицы SoyMotor со ссылкой на его выступление в подкасте Gurulandia.

Перед заключительным этапом нынешнего сезона Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, Алонсо набрал 200 очков в общем зачёте пилотов и занимает пятое место. Столько же очков и у Карлоса Сайнса из «Феррари», который на четвёртой позиции.