Появилось изображение вероятного нового логотипа «Альфа Таури»

Появилось изображение вероятного логотипа команды Формулы-1 «Альфа Таури» после полного ребрендинга. Соответствующее фото было опубликовано на странице Decalspotters в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер заявлял, что гоночный коллектив собираемся изменить идентичность и логотип. Кроме того, он добавил, что команду ожидает «полный перезапуск, полный ребрендинг». Ожидается, что новое название «Альфа Таури» станет известно, когда Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликует список участников на новый сезон в декабре. По слухам, новым именем может стать Racing Bulls.