«Мерседес» сделал заявление о будущем Мика Шумахера в команде

«Рады подтвердить, что Мик Шумахер сохранит свою роль резервного гонщика в команде на 2024 год. Мы с радостью отмечаем, что Мик продолжит вносить свой вклад в нашу команду после нового вызова в WEC в следующем сезоне», — говорится в сообщении «Мерседеса».