Шарль Леклер быстрее всех в хаотичной второй тренировке "Ф-1" в Абу-Даби

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов Гран при Абу Даби «Формулы 1».

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Результат монегаска — 1 минута 24,809 секунды.

Вторым стал Ландо Норрис («Макларен», +0,043 секунды), третье время показал трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен («Ред Булл», +0,173).

Сессия дважды прерывалась красными флагами — из за аварий Карлоса Сайнса («Феррари») и Нико Хюлкенберга («Хаас»), гонщики не пострадали.

В субботу в рамках заключительного этапа сезона пройдут третья тренировка и квалификация. Гонка состоится в воскресенье.

«ФОРМУЛА 1». ГРАН ПРИ АБУ ДАБИ

Вторая сессия свободных заездов. Топ 10

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.24,809

2. Ландо Норрис («Макларен») — +0.043

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0.173

4. Вальттери Боттас («Альфа Ромео») — +0.215

6. Джордж Расселл («Мерседес») — +0.313