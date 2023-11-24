Шарль Леклер быстрее всех в хаотичной второй тренировке "Ф-1" в Абу-Даби

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов Гран при Абу Даби «Формулы 1».
Результат монегаска — 1 минута 24,809 секунды.
Вторым стал Ландо Норрис («Макларен», +0,043 секунды), третье время показал трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен («Ред Булл», +0,173).
Сессия дважды прерывалась красными флагами — из за аварий Карлоса Сайнса («Феррари») и Нико Хюлкенберга («Хаас»), гонщики не пострадали.
В субботу в рамках заключительного этапа сезона пройдут третья тренировка и квалификация. Гонка состоится в воскресенье.
«ФОРМУЛА 1». ГРАН ПРИ АБУ ДАБИ
Вторая сессия свободных заездов. Топ 10
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.24,809
2. Ландо Норрис («Макларен») — +0.043
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0.173
4. Вальттери Боттас («Альфа Ромео») — +0.215
5. Серхио Перес («Ред Булл») — +0.303
6. Джордж Расселл («Мерседес») — +0.313
7. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — +0.414
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0.506
9. Пьер Гасли («Альпин») — +0.512
10. Оскар Пиастри («Макларен») — +0.552