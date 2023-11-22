Гонка Формулы 1 в Лас-Вегасе стала самой обгонной с 2016 года
Несмотря на всю критику, первая гонка Формулы 1 в Лас-Вегасе с 1982 года получилась достаточно интересной – возможно, одной из лучших в сезоне-2023. А по количеству обгонов Гран При в игорной столице мира и вовсе занял вторую строчку за последние семь лет.
По данным F1StatsGuru, пилоты совершили за гонку 82 обгона. Это не считая перестановок на первом круге после старта и во время пит-стопов.
В текущем сезоне было и больше обгонов – 112 на Гран При Нидерландов. Но гонка в Зандворте всё-таки прошла под дождём. В сухих условиях больше обгонов за последние семь было больше только в Китае в апреле 2016 года – 128.