Окон из-за плохого самочувствия пропустит общение с прессой перед Гран-при Абу-Даби

Окон испытывает трудности с самочувствием перед финалом сезона «Формулы-1».

Гонщик «Альпин» испытывает проблемы со здоровьем перед Гран-при Абу-Даби
© Sports.ru

Гонщик «Альпин» Эстебан Окон пропустит общение с прессой в четверг, 23 ноября, перед Гран-при Абу-Даби. Француз всю неделю плохо себя чувствует, врачи рекомендовали ему отдохнуть.

Как сообщает команда, в четверг утром состояние Эстебана улучшилось, пилот должен вскоре вернуться к исполнению своих обязанностей.

Главное о спорте
Больше новостей
Sports.ru: главные новости