Гонщик «Альпин» испытывает проблемы со здоровьем перед Гран-при Абу-Даби

Окон из-за плохого самочувствия пропустит общение с прессой перед Гран-при Абу-Даби
Окон испытывает трудности с самочувствием перед финалом сезона «Формулы-1».
Гонщик «Альпин» Эстебан Окон пропустит общение с прессой в четверг, 23 ноября, перед Гран-при Абу-Даби. Француз всю неделю плохо себя чувствует, врачи рекомендовали ему отдохнуть.
Как сообщает команда, в четверг утром состояние Эстебана улучшилось, пилот должен вскоре вернуться к исполнению своих обязанностей.
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