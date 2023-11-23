Alpine сообщила о проблемах со здоровьем у Эстебана Окона
Финальный этап сезона-2023 в Формуле 1 пройдёт с 24 по 26 ноября в Абу-Даби. Заводская команда Alpine накануне официального старта уик-энда сообщила о проблемах со здоровьем у своего пилота Эстебана Окона — француз не будет присутствовать на трассе в четверг и пропустит анонсированные встречи с прессой.
«На этой неделе Эстебан почувствовал себя плохо, и врачи посоветовали ему отдохнуть. Хотя в четверг утром его состояние улучшилось, Окона в этот день не будет на трассе. Выздоравливай скорее, Эсти!», — сообщила Alpine на своей официальной странице в социальной сети X, известной ранее как Twitter.
В команде рассчитывают, что Эстебан Окон за счёт дополнительного дня отдыха получит возможность восстановиться и выздороветь, чтобы принять участие в заездах Гран При Абу-Даби, начиная со второй пятничной тренировки — в первой француза за рулём по плану заменит австралийский пилот Virtuosi Racing в Формуле 2 Джек Дуэн.