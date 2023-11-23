Alpine сообщила о проблемах со здоровьем у Эстебана Окона

«На этой неделе Эстебан почувствовал себя плохо, и врачи посоветовали ему отдохнуть. Хотя в четверг утром его состояние улучшилось, Окона в этот день не будет на трассе. Выздоравливай скорее, Эсти!», — сообщила Alpine на своей официальной странице в социальной сети X, известной ранее как Twitter.