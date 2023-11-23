Бренд «Альфа Ромео» официально объявил об уходе из «Формулы-1»

«Когда закрываешь такую важную главу в истории бренда, самое время подвести итоги. Для «Альфа Ромео» это приключение в Формуле-1 стало международной демонстрацией на самом высоком уровне, а также глубоким человеческим и спортивным опытом. По моему скромному мнению, окупаемость инвестиций от проделанной нами здесь работы была самой положительной за всю мою карьеру. Преимущества с точки зрения узнаваемости служат ориентиром для всей группы Stellaris. В ДНК «Альфа Ромео» заложена конкуренция, и она вернётся, чтобы порадовать своих поклонников, как только появятся подходящие условия», — сказал генеральный директор «Альфа Ромео» Жан-Филипп Импарато.