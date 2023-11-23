Серхио Перес предложил изменить календарь "Формулы-1" на следующий сезон

«Как говорит Макс, подумать только, что сейчас мы отправляемся в Абу-Даби, вероятно, самое длинное расстояние, которое преодолеваем за весь год… Так что да, наверное, можно было бы изучить идею и сделать Вегас финальной гонкой», — приводит слова Переса пресс-служба Формулы-1.