Хэмилтон резко отреагировал на слухи по поводу его переговоров с «Ред Булл»

«Я не очень понимаю, откуда взялась эта история. Я не понимаю, о чем он говорит, потому что никто из моей команды, насколько мне известно, с ним не общался. Я вообще не разговаривал с Кристианом уже несколько лет.



Правда, в начале года он обратился ко мне с предложением встретиться, но на этом все и закончилось. Я просто поздравил их с потрясающим годом и сказал, что, надеюсь, в ближайшем будущем мне удастся дать им бой. Это всё. Думаю, что это просто нагнетание обстановки», — приводит слова Хэмилтона Standart.