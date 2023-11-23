Президент Ferrari объяснил, почему команда 15 лет не выигрывала чемпионаты

«Всегда есть очень много причин, и это касается каждого отдельного аспекта, – сказал Элканн BBC Sport. – Я помню, когда мне пришлось углубиться в процесс более детально. У нас был действительно плохой сезон в 2020 году, и одна из вещей, которая меня тогда удивила, это наши пит-стопы – там мы показывали одни из худших результатов.



Это был показатель образа мышления, потому что чтобы победить, нужно добиться успеха во всем. Правда, что если у вас нет конкурентоспособной машины, остальное не поможет вам победить, но если у вас отсутствует такой образ мышления, выигрывать будет трудно. Сосредоточенность и постановка целей тоже являются важными условиями для достижения конкурентоспособности и, в конечном счёте, для возможности превращать её в результаты».