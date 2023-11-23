ФИА применит искусственный интеллект для контроля нарушений в "Формуле-1"

Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует использовать искусственный интеллект для улучшения контроля за возможными нарушениями пилотами Формулы-1 ограничений трасс. Об этом информирует пресс-служба организации.

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Предполагается, что за счёт сканирования видео специальной программой станет намного проще определять, когда автомобили нарушили границы трассы. ФИА полагает, что эта технология позволит ей существенным образом сократить количество инцидентов, требующих окончательной проверки человеком. Опробована программа будет на Гран-при Абу-Даби.