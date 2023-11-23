Стал известен вердикт стюардов по Вольфу и Вассеру

В случае Тото Вольфа стюарды установили, что использование выражений, о которых идет речь, было в данном случае необычным и было спровоцировано резким междометием во время пресс-конференции и, следовательно, не может считаться типичным для руководителя команды. О руководителе «Феррари» также заявили, что его высказывания были необычными, и он был крайне разочарован инцидентом с Карлосом Сайнсом. По итогу рассмотрения дел, обоим боссам было вынесено официальное предупреждение.