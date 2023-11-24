«Макларен» продлил контракт с «Мерседесом» на поставку моторов

«Мерседес» был блестящим и надёжным партнёром нашей команды. Это продление означает уверенность наших акционеров и команды в целом в силовых агрегатах и в том направлении, в котором мы движемся вместе с ними в грядущую новую эру. Мы с нетерпением ждём предстоящего успеха, поскольку продолжаем наш путь к стабильной борьбе в первых рядах», — сказал генеральный директор «Макларена» Зак Браун.