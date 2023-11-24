Вольф сделал заявление о словах Хорнера про переговоры Хэмилтона с «Ред Булл»

«Мы не понимаем, о чём он думал, придумывая всё это. Произошло следующее: Кристиан через агентство, с которым мы работаем, захотел получить контактные данные, чтобы поговорить о месте. Так всё и было. Кристиан интересовался о доступности Льюиса [для переговоров].



Но на самом деле речь о месте бы и не шла. Это было просто «бла-бла-бла». Я сам видел это. Так что я не знаю, что побудило его придумать эту историю», — приводит слова Вольфа Racingnews365.