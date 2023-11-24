Льюис Хэмилтон объяснил, почему не стал менять команду

«Я думаю, что смена машины, которая не так уж хороша, на машину, с которой можно одерживать победы, нельзя назвать мечтой. По крайней мере, я так считаю. Мечта всегда заключается в том, чтобы начинать на чём-то одном, добиваться прогресса, а затем побеждать с тем же самым. Вот почему я остался в «Мерседесе», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.