Болид «Формулы-1» продали за рекордную сумму

У самой дорогой машины «Формулы-1» сменился владелец. Болид, на котором 10 лет назад выступал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, продан почти за 19 миллионов долларов, рассказал спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

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Уникальность автомобиля в том, что это единственный болид, который не принадлежит ни самой команде, ни музею, ни гонщикам. Вот коллекционеры и устроили на него охоту.

Бюджет Самарской области за 2023 год, полтора замка в Шотландии или целый многоэтажный дом на окраине Москвы – именно столько стоит этот гоночный болид.

Речь идет о машине, на которой свою первую победу в 2013 году одержал тогда еще молодой Льюис Хэмилтон. До этого самым дорогим болидом современной «Формулы-1», ушедшим с молотка, был автомобиль Михаэля Шумахера. За него отдали почти 15 миллионов. Продан он был частным владельцем, а не самим гонщиком и обошелся новому хозяину почти в 19 миллионов долларов.Это последняя модель с «ревущим» мотором. V-образный восьмицилиндровый двигатель объемом 2,4 литра, мощностью в 750 сил до сотни разгоняется за две секунды, а его максимальная скорость превышает 350 км/ч, и это при весе в 642 кг.

Автомобиль продали за 18,8 миллиона долларов (1,6 миллиарда рублей), но абсолютный рекорд принадлежит другой машине концерна. В 2013 другой болид ушел с аукциона почти за 30 миллионов. На нем побеждал Хуан Мануэль Фанхио и катался Льюис Хэмилтон. Тот болид – из, так называемой, старой истории «Формулы-1», когда автомобили сильно отличались своим внешним видом. Как отмечают специалисты, именно ретросоставляющая и определила высокую цену машины.