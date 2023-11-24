Карлос Сайнс разбил болид во второй свободной практике Гран-при Абу-Даби

Сегодня, 24 ноября, в рамках Гран-при Абу-Даби проходят свободные заезды очередного этапа Формулы-1. Спустя 10 минут после начала сессии пилот «Феррари» Карлос Сайнс не справился с управлением и потерял машину на входе в третий поворот. Болид испанца развернуло на 360 градусов, после чего машина влетела в отбойник. Пострадала левая сторона болида — повреждены передняя и задняя подвески.